RSG-EM: Varfolomeev gewinnt Bronze im Mehrkampf

Am Samstag leistete sich die Schülerin, die als Zweitplatzierte in das Finale der besten 24 Athletinnen eingezogen war, sowohl mit dem Reifen als auch mit dem Ball in ihren Übungen jeweils einen Geräteverlust. Mit den Keulen trumpfte die Olympiasiegerin von Paris dann jedoch groß auf, nach einer fehlerlosen Übung schob sie sich zunächst wieder an die Spitze des Feldes. Auch mit dem Band leistete sich Varfolomeev dann abschließend einen Patzer.