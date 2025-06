Silber zum Abschied: Toba freut sich auf die Trainingshalle

Mit EM-Silber am Reck hatte sich Andreas Toba am Samstag in Leipzig selbst das perfekte Karriereende beschert - doch anstatt nun die Füße hochzulegen, wird er schon am Montag wieder in die Trainingshalle gehen. Denn der 34-Jährige kann es kaum abwarten: "Ich will all das, was ich mir über 30 Jahre Turnen angeeignet habe, weitergeben", sagte Toba nach seinem Überraschungscoup zum Ende seiner erfolgreichen Laufbahn.