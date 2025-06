Historisches EM-Aus für Deutschland

Beim EM-Qualifikationsturnier in Istanbul unterliegen die deutschen Wasserballer Gastgeber Türkei im entscheidenden Spiel um den zweiten Platz.

Beim Qualifikationsturnier in Istanbul unterlag das Team von Bundestrainer Milos Sekulic Gastgeber Türkei am Mittwoch im entscheidenden Spiel der Gruppe B um den zweiten Platz mit 16:17 (4:5, 3:3, 5:3, 4:6) und belegte den dritten Platz.

Nur die ersten beiden Mannschaften bekamen einen Startplatz für die Europameisterschaft 2026 in Belgrad (10. bis 25. Januar).

Deutschland fehlte bislang nur aus politischen Gründen

Bei den bisherigen 36 Titelkämpfen seit 1926 hatte die DSV-Auswahl lediglich dreimal gefehlt, allerdings jeweils aus politischen Gründen: 1947 in Monte Carlo und 1950 in Wien als Folge des Zweiten Weltkrieges sowie 1962 in Leipzig wegen eines Boykotts. Die DDR war damals angetreten.