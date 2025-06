Weikert: Sport pocht auf Anteil aus Sondervermögen

DOSB-Präsident Thomas Weikert hat mit einer "Mischung aus Unverständnis, Ärger und Enttäuschung" zur Kenntnis genommen, dass der Sport in den Ausgestaltungen zur Verwendung des Sondervermögens von 500 Milliarden Euro bislang keine Berücksichtigung gefunden hat. "Ich frage mich, warum die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Sports an einigen Stellen anscheinend noch immer nicht gesehen oder verstanden wird", sagte Weikert in einem Interview auf der Webseite des Deutschen Olympischen Sportbundes.