Deichkind rockt Uni Games: 11x Gold für Deutschland 2025

Die Politik sieht in den World University Games auch eine gute Werbung für eine deutsche Olympia-Bewerbung.

Mit einem Abschlusskonzert der Band Deichkind sind die World University Games 2025 an Rhein und Ruhr zu Ende gegangen. Im Landschaftspark Duisburg-Nord beschloss die Hamburger Hip-Hop-Formation die Multisportveranstaltung. Den sportlichen Schlusspunkt setzte das deutsche Team „Studi“ mit zwei weiteren Goldmedaillen: Diskuswerfer Mika Sosna sowie die Frauen-4x400-Meter-Staffel sorgten für das zehnte bzw. elfte Gold.

University Games als Wegbereiter für Olympia in Deutschland

„Unseren Gästen aus aller Welt rufe ich zu: Tragt in eure Länder, wie toll die World University Games in Deutschland waren“, sagte Dr. Christiane Schenderlein (CDU), Staatsministerin für Ehrenamt und Sport, auf der Abschlusspressekonferenz: „Die University Games machen Freude auf mehr. Es bleibt unser Ziel, die Olympischen und Paralympischen Spiele in Deutschland auszutragen.“