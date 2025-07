Tragödie an der Adriaküste: Felix Baumgartner stirbt bei Unfall

Der Österreicher soll an der Adriaküste in eine Hotelanlage gestürzt sein. Er wurde 56 Jahre alt.

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem Paragliding-Unfall an der Adriaküste ums Leben gekommen. Ein Feuerwehrmann aus der Region Marken bestätigte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP den Tod des 56-Jährigen. Baumgartner soll Medienberichten zufolge am Nachmittag in Porto Sant’Elpidio in eine Hotelanlage mit Außenpool gestürzt sein.