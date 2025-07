Stuttgart 2027: Multisport-Spektakel der Finals erstmals im Süden!

SID 17.07.2025 • 19:52 Uhr Geplant ist die Durchführung Ende Juli oder Anfang August. In diesem Jahr findet das Multisportevent in Dresden statt.

Stuttgart wird im Sommer 2027 erstmals Gastgeber der Finals. Der Gemeinderat der baden-württembergischen Landeshauptstadt hat das Multisportevent, bei dem in mehreren Sportarten deutsche Meisterschaften ausgetragen werden, mit breiter Mehrheit beschlossen. Das teilte die Stadt Stuttgart am Donnerstag mit.

Geplant ist die Durchführung Ende Juli oder Anfang August 2027. Dabei sollen Wettbewerbe sowohl an klassischen Sportstätten als auch an öffentlichkeitswirksamen Orten mitten in der Stadt stattfinden. ARD und ZDF übertragen an vier Tagen live.

Sportliche Highlights in Stuttgart: Bürgermeister Clemens Maier begeistert über Eventvielfalt

"Ich freue mich sehr, den Stuttgarterinnen und Stuttgartern, den zahlreichen Gästen sowie einem großen TV‐Publikum hochkarätigen Sport sowohl an außergewöhnlichen Orten mitten in der Landeshauptstadt als auch an traditionellen Sportstätten präsentieren zu können", sagte Stuttgarts Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, Clemens Maier.

Von Dresden nach Hannover: Die Reise der Finals geht weiter