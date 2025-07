Gleitschirm-Unfall: Extremsportler Baumgartner ist tot

Die Tragödie ereignete sich in Porto Sant’Elpidio an der Adriaküste in Italien. Um 16 Uhr habe Baumgartner nach übereinstimmenden Medienberichten wohl aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über sein Fluggerät verloren. Anschließend stürzte er in den Pool einer Hotelanlage.