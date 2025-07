Àlex Márquez trotz Handfraktur: Duell mit Bruder Marc am Sachsenring!

Die Ärzte an der Strecke müssen bei einer Untersuchung noch ihr Ja für eine Teilnahme des Spaniers geben.

Die Ärzte an der Strecke müssen bei einer Untersuchung noch ihr Ja für eine Teilnahme des Spaniers geben.

Trotz einer Handfraktur will Àlex Márquez beim Großen Preis von Deutschland an den Start gehen und seinen Bruder Marc am Sachsenring herausfordern.