Theresa Steinlein: Bronze bei iQFOiL-WM in Aarhus gesichert!

Die Olympia-Sechste gewinnt den ersten Finallauf - am Ende reicht es für Platz drei.

Theresa Steinlein hat für die erste deutsche WM-Medaille im olympischen iQFOiL-Windsurfen gesorgt. Bei den Titelkämpfen im dänischen Aarhus holte sich die 23-Jährige vom Norddeutschen Regatta Verein am Freitag zum Abschluss der Wettkämpfe Bronze.

Steinlein trotzt Favoritinnen: Erfolgreicher Kampf um Medaillenplätze

„Ein klarer Kopf war in dieser Woche entscheidend. Nichts anderes zählte“, sagte Steinlein nach dem Finale der Top vier. Zuvor hatte die Olympia-Sechste sich in ihrem Halbfinale als Zweite für die Medaillenrennen qualifiziert, bei denen sie das erste von vier gewann. Den Titel holte sich Top-Favoritin Emma Wilson aus Großbritannien, Silber ging an Tamar Steinberg (Israel).