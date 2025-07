MotoGP Sachsenring: Vertrag bis 2031 verlängert – Fans jubeln!

Für mindestens fünf weitere Jahre macht die MotoGP am Sachsenring Halt. Der im kommenden Jahr auslaufende Vertrag für den Großen Motorrad-Preis von Deutschland wurde bis 2031 verlängert, das gaben der Veranstalter ADAC und WM-Rechteinhaber Dorna Sports zwei Tage nach der diesjährigen Auflage mit erneut mehr als 250.000 Fans an der Strecke bekannt.

Sachsenring: Ein Motorsport-Spektakel mit regionaler Begeisterung

„Die MotoGP auf dem Sachsenring ist das bedeutendste nationale Motorsportevent – mit mehr als einer Viertelmillion Besuchern. Wir führen diese Erfolgsgeschichte fort“, sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. Die Begeisterung in der Region für das Spektakel sei „enorm. Auch dank der guten Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und der sächsischen Staatsregierung können wir den Grand Prix weiterhin in Sachsen veranstalten.“

Ein Jubiläum mit Zukunftsvisionen: Der Sachsenring auf dem Weg zur 100

Bereits seit 1998 finden WM-Läufe auf dem Kurs nahe Hohenstein-Ernstthal statt, in zwei Jahren kommt es zur großen Geburtstagsparty - 2027 wird die Rennstrecke 100. „Der deutsche Markt ist für uns von großer Bedeutung, und das Rennen am Sachsenring ist mit über 250.000 begeisterten Fans Jahr für Jahr ein echtes Highlight im Kalender“, sagte Dorna-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta. Gemeinsam mit dem ADAC wolle man „auch in Zukunft neue Maßstäbe setzen“.