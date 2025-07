Weltmeister Martín glänzt bei MotoGP-Comeback

Nach einer dreimonatigen Zwangspause hat sich Weltmeister Jorge Martín in der MotoGP mit einer überzeugenden Vorstellung zurückgemeldet. Beim Großen Preis von Tschechien in Brünn wurde der spanische Aprilia-Pilot am Freitagnachmittag im Training Fünfter und zog souverän ins Qualifying 2 ein. Nur die besten zehn Fahrer bekommen ein Ticket für die entscheidende Session (Samstag, 11.15 Uhr/Sky) zur Ermittlung der Startplätze, alle anderen müssen ins Q1. Zwei Piloten ziehen noch über diesen Umweg ins Q2 ein.