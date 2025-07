MotoGP: Marc Márquez triumphiert doppelt – Titel fast sicher

Der Spanier baut die Führung in der Gesamtwertung deutlich aus. Der nächste WM-Titel dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Der Spanier Marc Márquez fährt unaufhaltsam seinem nächsten WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse MotoGP entgegen. Nach seinem Sieg im Sprint am Samstag gewann der 32-Jährige im tschechischen Brünn auch das Hauptrennen am Sonntag. Für Márquez war es bereits der achte Doppelsieg der Saison und der fünfte nacheinander.