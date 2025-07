MotoGP: Márquez siegt in Brünn – Reifendruck-Drama & Rekord

Der Titelverteidiger fährt in Brünn auf Rang elf. Márquez gewinnt den Sprint.

Titelverteidiger Jorge Martín hat sich beim nächsten Sieg des überlegenen WM-Spitzenreiters Marc Márquez mit einer durchwachsenen Vorstellung in der MotoGP zurückgemeldet. Nach seiner dreimonatigen Zwangspause fuhr der Weltmeister am Samstag im Sprint von Brünn vom zwölften Startplatz auf Rang elf und verpasste die Punkte.

Reifendruck-Drama und Jury-Bangen: Márquez gewinnt Sprint

Márquez (Spanien), der im Qualifying trotz eines Sturzes noch auf Rang zwei gefahren war, setzte sich nach zehn Runden auf dem Automotodrom Brno vor Pedro Acosta (Spanien/KTM) und Enea Bastianini (Italien/KTM) durch. Márquez kämpfte während des Rennens allerdings mit dem Luftdruck seiner Reifen und ließ zur Regulierung zwischenzeitlich Acosta vorbeiziehen, ehe er sich in der vorletzten Runde wieder an die Spitze setzte. Sein elfter Sprintsieg der Saison stand aufgrund einer Untersuchung zunächst unter Vorbehalt, die Rennleitung sah dann aber keinen Anlass für eine Strafe.

Reifendruck am Limit – Márquez wartet ab

In der MotoGP müssen Vorder- und Hinterreifen während eines Großteils des Rennens über einem festgelegten Mindestdruck liegen. Wird dieser Wert zu lange unterschritten, drohen Strafen. „Es hat gepasst. Ich war super am Limit. Ich habe gesehen, dass der Reifendruck nicht passte und wollte nicht zu viel riskieren. Deshalb habe ich gewartet und habe mich hinter Acosta gesetzt“, sagte Márquez.

Am Sonntag im Hauptrennen (14.00 Uhr/Sky) winkt dem Ducati-Piloten der bereits achte Doppelsieg der Saison. Sein Vorsprung vor dem Höhepunkt der zwölften von 22 WM-Stationen beträgt nun 95 Punkte. Martín verpasste seine ersten WM-Punkte knapp.

Horror-Sturz überwunden – Treuebekenntnis zu Aprilia

Der Spanier war Mitte April in Katar beim bisherigen Tiefpunkt einer Seuchensaison zum wiederholten Mal schwer gestürzt und hatte sich Verletzungen am Brustkorb mit mehreren Rippenfrakturen sowie einen Pneumothorax zugezogen. Vor seiner Rückkehr hatte er am Donnerstag einen mehrmonatigen Zwist beendet und bekannt gegeben, dass er auch 2026 für das Aprilia-Werksteam fahren wird. Zuvor hatte es von seiner Seite Bestrebungen gegeben, den Rennstall über eine Ausstiegsklausel zu verlassen.