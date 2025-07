Jorge Martín bleibt bei Aprilia: Vertragsstreit beigelegt!

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín hat den Vertragsstreit mit Aprilia beigelegt und fährt auch in der nächsten Saison für den italienischen Rennstall. Der 27-Jährige kündigte vor seinem Comeback beim Rennwochenende in Brünn/Tschechien an, „dass ich 2026 bei Aprilia bleiben werde“. In den vergangenen Monaten hatte der Titelverteidiger das Aprilia-Werksteam noch zur nächsten Saison verlassen wollen.