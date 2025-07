Nach Eklat: Fechterin Charlan sorgt sich um Olympia-Zukunft

Die zweimalige Säbel- Olympia siegerin Olha Charlan hat wegen der anhaltenden Konfliktpunkte große Zweifel an der olympischen Zukunft des Fechtsports geäußert.

Weltverband löste Welle der Empörung aus

Der Weltverband FIE hatte zuletzt innerhalb der Szene eine Welle der Empörung ausgelöst, weil er die Militärzugehörigkeit russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten als Ausschlusskriterium von Wettkämpfen aufhob. Die Russin Sofja Welikaja etwa, die innerhalb der russischen Armee im Majorsrang geführt wird, darf an den anstehenden Weltmeisterschaften in Tiflis (22. bis 30. Juli) teilnehmen. Damit widersetzt sich die FIE den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Charlan, die bei der WM 2023 in Mailand nach einem verweigerten Handschlag gegenüber der Russin Anna Smirnowa disqualifiziert worden war, prangerte den Fechtsport als „Propagandawerkzeug der russischen Armee“ an. „Diese Armee, die von den Athletinnen und Athleten repräsentiert wird, fällt in der Ukraine ein und tötet Menschen. Auch ukrainische Sportler“, sagte sie.