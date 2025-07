MotoGP: Vinales nach Sturz operiert - Brünn-Rennen verpasst!

Vinales war am Samstag im zweiten Qualifying zum Großen Preis von Deutschland per „Highsider“ von der Strecke geflogen und hatte sich die linke Schulter ausgekugelt. Später wurde eine Fraktur festgestellt. Der 30-Jährige verpasste den Sprint am Samstag sowie den Grand Prix am Sonntag. Da Enea Bastianini (Italien) wegen einer Blinddarmentzündung nicht nach Sachsen angereist war, trat der Rennstall mit keinem Piloten an.