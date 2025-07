Dreifach-Gold! Deutsche Wasserspringer glänzen bei Uni-Games

Auch eine deutsche Sportgymnastin holt sich am Samstag den Sieg bei den World University Games.

Das Mixed-Team vom 3-m-Brett und 10-m-Turm mit Jette Müller, Moritz Wesemann, Pauline Pfeif und Jaden Eikermann holte am Samstag den Sieg. Es war das dritte Gold für „Team Studi“ bei den Heim-Spielen - jedes kam bis dahin von den Wasserspringen, die sich bei den Studierendenspielen den Feinschliff für die Schwimm-WM in Singapur holen. Wesemann hatte am Freitag bereits solo vom 3-m-Brett triumphiert.