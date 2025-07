Goldrausch bei World University Games: Deutsches Team holt 6x Gold

Bochums 3x3-Frauen feiern Doppel-Gold

In Bochum spielte sich die einheimischen 3x3-Basketballteams der Frauen in einen wahren Goldrausch. Nach dem Erfolg im Rollstuhl-Wettbewerb durch einen 12:11 (10:10)-Finalsieg gegen Spanien nach Verlängerung setzten sich Paris-Siegerin Elisa Mevius und ihre drei Teamkolleginnen im Endspiel der olympischen Variante mit 21:15 gegen China durch.

DBB-Vize Andres würdigt Gold-Coup und Fan-Kulisse

Springer-Duo glänzt, Kisskalt holt Taekwondo-Silber

Auch die Wasserspringer, die bisher schon drei Siege feiern konnten, lieferten in Berlin am Turm wieder Medaillen ab. Die Synchronspringer Jaden Eikermann/Luis Carlo Avila Sanchez holten Silber, und Pauline Pfeif gewann im Einzelspringen Bronze. Bei den Taekwondo-Wettbewerben in Essen musste sich Supharada Kisskalt unterdessen in der 49-kg-Klasse erst im Finale geschlagen geben.