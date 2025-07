World University Games: Deutschlands Sprungbrett zu Olympia!

Sportministerin Christiane Schenderlein ist überzeugt, dass die am Mittwoch beginnenden World University Games an Rhein, Ruhr und in Berlin Deutschlands Ruf als Organisator für Sport-Großereignisse stärken werden. „Wir werden zeigen, dass wir internationale Top-Events nachhaltig, innovativ, inklusiv und voller Freude und Begeisterung umsetzen können“, sagte die CDU-Politikerin am Montag bei der Eröffnungspressekonferenz in Essen.