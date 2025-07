Studie enthüllt: Breitensport wichtiger als Medaillen für Deutsche

Gesellschaftliche Bedeutung des Leistungssports: Mehr als nur Medaillen

Die Studie „Mehr als Medaillen? Was sich unsere Gesellschaft vom Leistungssport erwartet“ des renommierten Sinus-Instituts mit mehr als 1500 Befragten zeigt, dass die Gesellschaft in Deutschland den Leistungssport positiv bewertet und seine staatliche Förderung grundsätzlich für wichtig hält. Medaillen bei großen internationalen Meisterschaften werden von den Menschen aber nicht als so wichtig erachtet wie Effekte, die in die Gesellschaft wirken.