MotoGP-Schock: Vinales verletzt - Aus am Sachsenring!

Für MotoGP-Pilot Maverick Vinales ist das Rennwochenende am Sachsenring schon vorbei. Der spanische KTM-Fahrer hat sich im Qualifying eine Fraktur in der linken Schulter zugezogen und kann im Sprint am Samstag (15.00 Uhr) sowie im Grand Prix am Sonntag (14.00/beide DF1 und Sky) nicht starten. Das gab das Red Bull KTM Tech3 Team bekannt.