Olympia-Star Sarah Voss schockt: Rücktritt mit 25 nach Paris

Erfolge, Verletzungen und ein Zeichen gegen Sexualisierung

Voss zählte über Jahre zu den erfolgreichsten Turnerinnen Deutschlands, nahm 2021 in Tokio und 2024 in Paris an Olympischen Spielen teil und wurde 2019 und 2022 deutsche Meisterin im Mehrkampf. Bei der Heim-EM 2022 in München hatte sie trotz einer Wadenverletzung dem deutschen Team als letzte Starterin mit ihrem Paradesprung, dem Jurtschenko mit Doppelschraube, die Bronzemedaille gesichert. Bei der EM 2021 war sie im Ganzkörperanzug angetreten, um ein Zeichen gegen Sexualisierung im Sport zu setzen.