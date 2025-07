Verletzungsschock: Lea Quaas verpasst DM & WM nach OP

Turnerin Lea Quaas, Silbermedaillengewinnerin mit der Mannschaft bei der EM in Leipzig im Mai, muss verletzungsbedingt auf die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Dresden am kommenden Wochenende und die Weltmeisterschaft im Oktober im indonesischen Jakarta verzichten. Aufgrund eines schon langjährig bestehenden Spalts im Kahnbein hat sich die 20-Jährige vom TuS Chemnitz-Altendorf zu einem operativen Eingriff entschlossen, wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag mitteilte.