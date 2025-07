Wasserspringen: Hentschel verpasst 1-m-Finale knapp

Die 24-Jährige aus Berlin, die 2021 in Tokio Bronze im 3-m-Synchronspringen gewonnen hatte, schied im Vorkampf am Samstag mit 238,65 Punkten als 13. aus. Zu Platz zwölf, der zur Teilnahme am Kampf um die Medaillen am Abend berechtigt hätte, fehlten 3,5 Zähler.