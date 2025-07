Horror-Sturz bei Uni-WM: Turner Bonicelli aus Koma erwacht

Der italienische Turner Lorenzo Bonicelli ist nach seinem schweren Unfall bei den World University Games Rhine-Ruhr aus dem künstlichen Koma erweckt worden. Dies teilte der italienische Turnverband (FGI) am Freitag mit. Bonicelli war am Mittwoch bei der Qualifikation im Geräteturnen in Essen bei der Weltmeisterschaft der Studierenden folgenschwer gestürzt, im Anschluss musste der 23-Jährige am Halswirbel notoperiert werden.