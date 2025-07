World University Games: Hummel verpasst Hammerwurf-Gold um 7 cm

Hammerwerfer Merlin Hummel hat die achte Goldmedaille für die deutschen Gastgeber bei den World University Games Rhein-Ruhr um nur sieben Zentimeter verpasst. Der 23-Jährige, EM-Vierter 2024 in Rom, warf in seinem zweiten Versuch 77,03 m und blieb damit knapp hinter Goldmedaillengewinner Mychajlo Kochan (77,10) aus der Ukraine.

Hummel hatte 2025 als erster Deutscher seit 2007 die 80-Meter-Marke geknackt und Ende Juni in Madrid eine persönliche Bestweite von 81,27 m aufgestellt. An diese kam der Olympia-Zehnte von Paris im Bochumer Lohrheidestadion am Mittwochabend nicht heran.