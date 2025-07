Erstes Gold für Deutschland: Hentschel & Sanchez glänzen bei WUG

Generalprobe für die Schwimm-WM in Singapur

Die World University Games wurden am Mittwoch in Duisburg eröffnet, am Donnerstag wurden die ersten Entscheidungen ausgetragen. Die Spiele, bei denen sich 9200 Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten messen, enden am 27. Juli.