Gold-Coup: Wesemann dominiert 3-m-Brett bei World Uni Games

Wesemann, der im Mai bei den Europameisterschaften in Belek mit vier Medaillen der erfolgreichste männliche Teilnehmer gewesen war, tankte durch seinen starken Auftritt Selbstvertrauen für die WM in Singapur. Ab dem 26. Juli kämpfen die Wasserspringer dort um Edelmetall.

Die World University Games wurden am Mittwoch in Duisburg eröffnet, am Donnerstag wurden die ersten Entscheidungen ausgetragen. Die Spiele, bei denen sich 9200 Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten messen, enden am 27. Juli.