FISU Games: Spektakuläre Eröffnung in Duisburg mit Feuerwerk!

Von Rhein-Ruhr bis Berlin: Eine internationale Bühne für Sportler

Die Multisportveranstaltung bringt bis zum 27. Juli etwa 8500 Athletinnen und Athleten aus 153 Nationen in die Region Rhein-Ruhr - und in die deutsche Hauptstadt. Neben Duisburg, Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr und Hagen steigen die Wettbewerbe auch in Berlin. Die Hauptstadt sprang in die Bresche, nachdem die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf im vergangenen Jahr aus Kostengründen einen Rückzieher gemacht hatte.