WM Rio: Varfolomeev sichert Team-Gold für deutsche Gymnastinnen

SID 24.08.2025 • 08:12 Uhr Bei den Titelkämpfen der Rhythmischen Sportgymnastik gibt es das nächste Gold für Deutschland.

Das deutsche Team hat auch dank Darja Varfolomeev die nächste Goldmedaille bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janeiro geholt. Einen Tag nach dem Triumph der Olympiasiegerin von Paris im Einzel-Mehrkampf sicherte sich Deutschland den Sieg in der Teamwertung, die disziplinübergreifend aus den Einzel- und Gruppenergebnissen gebildet wird. Vor allem die Resultate von Varfolomeev und Anastasia Simakova, die im Einzel-Mehrkampf den sechsten Platz belegt hatte, verhalfen dem deutschen Team zu Gold.

Die deutsche Gruppe landete im Mehrkampf-Finale beim Sieg der Japanerinnen auf dem achten Platz. Mit den Handgeräten hatte die Gruppe den Einzug in die Finals knapp verpasst.

Goldener Saisonabschluss trotz verpasstem Gerätefinale

"Wir freuen uns, dass wir unsere Leistung abrufen konnten, und die Goldmedaille ist natürlich der krönende Abschluss unserer Saison", sagte Gruppenmitglied Melanie Dargel: "Leider hat es nicht für das Gerätefinale gereicht, aber wir sind froh, dass wir trotzdem unser Bestes gegeben haben und freuen uns riesig über Gold."

Varfolomeev visiert vierfache Titelverteidigung an