Schwerer Schicksalsschlag für Ex-Europameister

Der zweimalige Olympia-Teilnehmer und frühere Europameister Marvin Seidel geht mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit.

Der frühere Badminton-Europameister Marvin Seidel trauert nach einem schweren Schicksalsschlag um seine neugeborenen Zwillinge.

„Clara und Jacob waren nur wenige Tage bei uns, aber haben uns mehr Liebe gegeben, als wir für möglich gehalten haben“, schrieb der Doppel-Champion von 2022 bei Instagram.

Das dazugehörige Bild zeigt einen Elefanten und ein Zebra sowie die Geburts- und Sterbedaten. Die beiden Kinder waren am 1. August zur Welt gekommen. Das Mädchen starb vier Tage nach der Geburt, der Junge einen Tag danach.