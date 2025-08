Little League World Series: Venezuela-Team darf nach Trump-Bann einreisen

US-Außenminister Marco Rubio erteilt eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an der "Little League World Series" für Zehn- bis Zwölfjährige.

Die Mannschaft aus Venezuela darf nun doch zur „Little League World Series“ im Baseball in die USA reisen.

Die Spieler und ihre Betreuer erhielten nach der Zustimmung von US-Außenminister Marco Rubio eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme an dem Turnier. Venezuela steht auf einer Liste von 19 Staaten, deren Bürgern US-Präsident Donald Trump die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt hat.

Little League World Series: Jugend-Baseball begeistert Tausende

Die Endrunde wird seit 1959 in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania ausgetragen und ist in den Heimatländern der beteiligten Mannschaften extrem populär. In den USA überträgt der Sportsender ESPN live, die Spiele vor Ort verfolgen bis zu 45.000 Zuschauer.