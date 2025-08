Küstenrudern-Premiere: Franz Werner wird Meister in Dresden

Die Titel in der neue Olympia-Disziplin gehen an Franz Werner und Laura Brenker.

Die Titel in der neue Olympia-Disziplin gehen an Franz Werner und Laura Brenker.

Franz Werner aus Pirna hat bei der Deutschland-Premiere der neuen Olympia-Disziplin Coastal Rowing (Küstenrudern) auf größerer Bühne den nationalen Meistertitel im Einer gewonnen. Im Frauen-Wettbewerb des Multisport-Events Die Finals in Dresden setzte sich die Mainzerin Laura Brenker am Elbufer durch. Doppelvierer-Olympiasieger und Lokalmatador Karl Schulze (37) beendete seine aktive Laufbahn mit Bronze.

Schulzes Gänsehaut vor Heimkulisse, Werner blickt schon nach Olympia

Sprint ins Wasser, Wende im Strom – Dresdens besondere Coastal-Strecke

Das koordinativ anspruchsvolle Coastal Rowing, das 2028 in Los Angeles erstmals zum Programm Olympischer Sommerspiele gehören wird, findet im Normalfall an Stränden von Ozeanen oder Seen bei entsprechendem Wellengang statt. In Dresden allerdings mussten die Aktiven zunächst 30 m zu ihren Spezialbooten ins Wasser sprinten, danach inklusive einer Wende jeweils 125 m mit sowie gegen die Strömung rudern und nach der Rückkehr ans Ufer zum Ausgangspunkt des Rennens laufen.