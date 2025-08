EuGH-Urteil schwächt CAS: "Das ist ein Hammer"

Der Internationale Sportgerichtshof hat bei Rechtsstreitigkeiten in der EU zukünftig nicht mehr das letzte Wort.

Der Internationale Sportgerichtshof hat bei Rechtsstreitigkeiten in der EU zukünftig nicht mehr das letzte Wort.

Die Stellung des Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) deutlich geschwächt. Vom CAS erlassene Schiedssprüche müssen künftig von nationalen Gerichten überprüft werden können. Dies entschied der EuGH am Freitag in Luxemburg. Folglich müsse es möglich sein, die Vereinbarkeit der CAS-Entscheidungen mit der öffentlichen Ordnung in der Europäischen Union rechtlich zu kontrollieren.