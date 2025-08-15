World Humanoid Robot Games 2025: Stolper-Chaos in Peking

SID 15.08.2025 • 10:00 Uhr Bei der Veranstaltung in Peking messen sich erstmals humanoide Roboter in diversen Wettkämpfen.

Fallende Fußballer, ungeschickte Sprinter und Kampfsport-Roboter: In Peking haben die weltweit ersten humanoiden Roboterspiele mit diversen Highlights begonnen. In der nationalen Eisschnelllauf-Arena treten über 500 Roboter in verschiedenen Disziplinen an - mal mehr und mal weniger erfolgreich.

Stürzen, stolpern, rammen: Wenn die Humanoiden ins Straucheln geraten

Probleme der Humanoiden offenbarte etwa das Fußballspiel: Die fünf Spieler pro Seite, die etwa der Größe von sieben Jahre alten Kindern entsprechen, stolperten und stürzten massenhaft zu Boden. Beim Lauf über 1500 m rammte einer der mechanischen Teilnehmer einen menschlichen Helfer, dieser ging zu Boden, während der Roboter stehen blieb, zog sich aber keine Verletzung zu.

Kung Fu, Körbe, Kehrbesen: Die bunte Disziplinenpalette der Roboter-Olympiade