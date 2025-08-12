Tragischer Todesfall bei den World Games

SID 12.08.2025 • 07:05 Uhr Drama bei den World Games in China. Ein Orientierungsläufer wird während des Wettkampfs bewusstlos aufgefunden und stirbt.

Bei den 12. World Games im chinesischen Chengdu ist ein italienischer Orientierungsläufer gestorben.

Mattia Debertolis war am Freitagmorgen während des Wettkampfs bewusstlos aufgefunden worden, am Dienstag starb der 29-Jährige. Das gaben die Organisatoren bekannt.

IOF-Präsident trauert um Mattia Debertolis

„Ich kann die unermessliche Trauer über diesen tragischen Verlust nicht in Worte fassen. Unsere Gedanken sind bei allen, die um Mattia trauern“, sagte Tom Hollowell, Präsident des Orientierungslauf-Weltverbandes IOF. Debertolis war Bauingenieur und arbeitete an der Universität Stockholm an seiner Promotion.