Tragischer Todesfall bei den World Games

Drama bei den World Games in China. Ein Orientierungsläufer wird während des Wettkampfs bewusstlos aufgefunden und stirbt.
Mattia Debertolis starb bei den World Games
Mattia Debertolis starb bei den World Games
© IMAGO/Bildbyran
SID
Bei den 12. World Games im chinesischen Chengdu ist ein italienischer Orientierungsläufer gestorben.

Mattia Debertolis war am Freitagmorgen während des Wettkampfs bewusstlos aufgefunden worden, am Dienstag starb der 29-Jährige. Das gaben die Organisatoren bekannt.

IOF-Präsident trauert um Mattia Debertolis

„Ich kann die unermessliche Trauer über diesen tragischen Verlust nicht in Worte fassen. Unsere Gedanken sind bei allen, die um Mattia trauern“, sagte Tom Hollowell, Präsident des Orientierungslauf-Weltverbandes IOF. Debertolis war Bauingenieur und arbeitete an der Universität Stockholm an seiner Promotion.

Bei den World Games messen sich bis zum 17. August rund 5000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten. Das Event ist die größte und wichtigste Bühne für die Athletinnen und Athleten des nicht-olympischen Sports.

