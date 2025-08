Kanu-Drama in Dresden: Schopf holt DM-Gold um 0,01 Sek

Jacob Schopf (KC Potsdam) hat sich in einem Herzschlagfinale die deutsche Meisterschaft im Kajak-Einer gesichert. Der zweifache Olympiasieger von Paris setzte sich in einem packenden Rennen in der Dresdner Hafencity gegen Moritz Florstedt (SC Magdeburg) durch - um nur eine Hundertstelsekunde. Für die 160-Meter-Strecke im Parallelsprint brauchte der 26 Jahre alte Potsdamer 27,86 Sekunden.