Comeback-Coup: Elena Lilik holt ersten Weltcup-Sieg in Tacen

SID 30.08.2025 • 16:11 Uhr Der Erfolg nach längerer Verletzungspause lässt bei der Olympia-Zweiten von Paris in der Leadersbox Freudentränen fließen.

Kanutin Elena Lilik hat im Canadier ihren ersten Weltcupsieg der Saison gefeiert. Die 26 Jahre alte Silbermedaillengewinnerin von Paris triumphierte bei der Station im slowenischen Tacen in Abwesenheit der Weltcup-Führenden Jessica Fox (Australien) vor der Ukrainerin Wiktoria Us und Kimberley Woods aus Großbritannien. Am Vortag hatte Lilik im Kajak-Einer-Finale mit Platz fünf das Podium noch knapp verpasst.

Triumph nach Hand-OP: Lilik krönt ihr Comeback