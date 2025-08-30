Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Sportmix>

Comeback-Coup: Elena Lilik holt ersten Weltcup-Sieg in Tacen

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Kanu-Weltcup: Lilik feiert ersten Saisonsieg

Der Erfolg nach längerer Verletzungspause lässt bei der Olympia-Zweiten von Paris in der Leadersbox Freudentränen fließen.
Elena Lilik jubelt über ihren ersten Weltcupsieg
Elena Lilik jubelt über ihren ersten Weltcupsieg
© IMAGO/Sports Press Photo/SID/Igor Kupljenik
SID
Der Erfolg nach längerer Verletzungspause lässt bei der Olympia-Zweiten von Paris in der Leadersbox Freudentränen fließen.

Kanutin Elena Lilik hat im Canadier ihren ersten Weltcupsieg der Saison gefeiert. Die 26 Jahre alte Silbermedaillengewinnerin von Paris triumphierte bei der Station im slowenischen Tacen in Abwesenheit der Weltcup-Führenden Jessica Fox (Australien) vor der Ukrainerin Wiktoria Us und Kimberley Woods aus Großbritannien. Am Vortag hatte Lilik im Kajak-Einer-Finale mit Platz fünf das Podium noch knapp verpasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Triumph nach Hand-OP: Lilik krönt ihr Comeback

„Ich kann es noch gar nicht ganz glauben“, sagte die Augsburgerin Lilik, die nach überstandener Hand-Verletzung samt Operation ihr Comeback gab: „Der Sieg heute bedeutet mir gerade alles. Er zeigt, was passiert, wenn man nicht aufgibt und sich zurückkämpft.“ Alle anderen deutschen Canadierboote waren bereits in den Vorläufen ausgeschieden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite