WM in Mailand: Deutsche Kanuten enttäuschen, Damen holen Bronze

SID 23.08.2025 • 16:25 Uhr Während die Männer über Platz sieben nicht hinauskamen, sorgten die Frauen für die einzigen Medaillen des Tages.

Die deutschen Kanuten haben bei den Weltmeisterschaften in Mailand einen weiteren durchwachsenen Wettkampftag erlebt. Gleich zweimal stand bei den Männern am Samstag lediglich Rang sieben: David Bauscke belegte im Canadier-Einer über 1000 Meter in 3:51,78 Minuten den siebten Platz. Der Kanu-Vierer über 500 m kam ebenfalls nicht über Position sieben hinaus – mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Doppel-Bronze durch starke Kajak-Damen

Für Lichtblicke sorgten die Frauen: Anja Adler sicherte sich im KL2 über 200 m Rang drei. Felicia Laberer, die exakt zeitgleich mit der Britin Hope Gordon ins Ziel fuhr, erkämpfte sich im KL3 über 200 m ebenfalls Bronze. Knapp am Podium vorbei fuhr dagegen Edina Müller im KL1, die als Vierte das Treppchen verpasste.

Paradeboot scheitert um 24 Hundertstel am Podium