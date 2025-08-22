WM-Drama: Deutscher Kajak-Vierer verpasst Bronze um 0,24 s

SID 22.08.2025 • 15:39 Uhr Ein Jahr nach dem Gewinn von Olympia-Gold in Paris hat der deutsche Kajak-Vierer bei der WM in Mailand eine Medaille knapp verpasst. Das Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes belegt nur Platz vier.

Der deutsche Kajak-Vierer hat ein Jahr nach Olympia-Gold in Paris bei der WM in Mailand eine Medaille knapp verpasst. Das Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) kam wie schon zuletzt bei der EM im tschechischen Racice nach 500 Metern auf Platz vier ins Ziel. 24 Hundertstel fehlten den Titelverteidigern beim Sieg des portugiesischen Bootes auf das Podest. Silber ging an Ungarn, Bronze an Spanien.

{ "placeholderType": "MREC" }

K4-Titelverteidiger straucheln erneut

Für den Männer-Vierer, der vor zwei Jahren bei der vorherigen WM in Duisburg triumphiert hatte, war es nach der EM die nächste Enttäuschung. Schon auf dem Weg in den WM-Endlauf hatten die Kanuten einen Umweg nehmen müssen. Das Quartett mit Schlagmann Max Rendschmidt sucht in dieser Saison noch seine Topform, im Vergleich zu den Sommerspielen sitzt Anton Winkelmann für Tom Liebscher-Lucz neu im Boot.

Thordsen und Damm scheitern knapp – Vierer-Canadier greift nach Edelmetall