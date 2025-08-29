Drama in Ljubljana: Funk patzt – führt Weltcup vor Augsburg

SID 29.08.2025 • 18:18 Uhr In Slowenien hat die 33-Jährige zu kämpfen und verpasst das Podium. Das Weltcup-Finale steigt in einer Woche in Augsburg.

Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk geht als Führende im Gesamtweltcup in das Saisonfinale der Slalomkanutinnen. Bei der vierten und vorletzten Station im slowenischen Ljubljana landete die 33-Jährige nach mehreren Fehlern im Kajak-Finale zwar nur auf Rang vier - hat vor dem Weltcup-Finale in Augsburg (4. bis 7. September) mit 192 Punkten aber noch zwölf Zähler Vorsprung auf die Zweitplatzierte Evy Leibfarth (USA).

{ "placeholderType": "MREC" }

Woods triumphiert – Aigner einziger Deutscher im Finale