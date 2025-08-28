Badminton-WM-Aus: So hart urteilt Bundestrainer Käsbauer

SID 28.08.2025 • 10:45 Uhr Weil schon das Achtelfinale ohne deutsche Beteiligung über die Bühne geht, sieht der Bundestrainer noch viel Arbeit vor sich.

Badminton-Bundestrainer Hannes Käsbauer hat nach dem schnellen WM-Aus seiner Schützlinge in Paris ein gemischtes Fazit gezogen. „Wir haben die Spiele, in denen wir Favorit waren, gewonnen. Und wir haben trotzdem auch einige Spiele gehabt, wo wir Lehrgeld bezahlt haben – aber genau diese Erfahrung brauchen wir“, sagte der 38-Jährige.

Achtelfinale ohne DBV: Käsbauer sieht großen Aufholbedarf

Weil schon das Achtelfinale komplett ohne Beteiligung des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) über die Bühne geht, sieht Käsbauer noch viel Arbeit vor sich. „Wir haben hier einige von uns gegen absolute Weltspitze spielen sehen, das machen wir nicht alle Tage. Aber es zeigt uns, was es bedeutet und woran wir arbeiten müssen, um dort wieder mehr konkurrenzfähig zu werden“, sagte er.

Li und Roth verpasst – Weltmeisterin und Weltranglisten-13. zu stark