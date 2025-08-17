Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
HOCKEY-EM
HANDBALL
TENNIS
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
MEHR
Mehr
Sportmix>

MotoGP 2025: Márquez feiert 9. Doppelsieg am Red Bull Ring

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Márquez siegt im 1000. Rennen

Der "Dominator" präsentiert sich auch beim Grand Prix von Österreich unantastbar und fährt seinem siebten WM-Titel Schritt für Schritt entgegen.
Marc Márquez bejubelt seinen sechsten Sieg in Folge
Marc Márquez bejubelt seinen sechsten Sieg in Folge
© AFP/SID/JURE MAKOVEC
SID
Der "Dominator" präsentiert sich auch beim Grand Prix von Österreich unantastbar und fährt seinem siebten WM-Titel Schritt für Schritt entgegen.

Der Spanier Marc Márquez setzt auch nach der Sommerpause seine beeindruckende Siegesserie in der MotoGP fort. Beim 13. Saisonlauf in Spielberg dominierte der 32-Jährige sowohl im Sprint am Samstag als auch im Hauptrennen am Sonntag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für Márquez, der zuvor noch nie in Österreich gewonnen hatte, war es bereits der neunte Doppelsieg in diesem Jahr und der sechste in Folge. Damit baut der Spanier seine klare Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft weiter aus und liegt nun 142 Punkte vor seinem jüngeren Bruder Álex Márquez (ebenfalls Ducati).

Ducati-Star triumphiert am Red Bull Ring vor Rookie Aldegeur

Auf dem Red Bull Ring setzte sich der Ducati-Fahrer, der seit 2019 auf seinen siebten Titel in der MotoGP wartet, vor dem erst 20 Jahre alten Rookie Fermin Aldegeur und dem Italiener Marco Bezzechhi durch. Pedro Acosta und Enea Bastianini belegten die Plätz vier und fünf.

Nach 13 von insgesamt 22 WM-Läufen hat sich der sechsmalige MotoGP-Champion Márquez bereits einen komfortablen Vorsprung auf seinen Bruder erarbeitet, Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/alle Ducati) folgt mit 197 Zählern Rückstand auf Rang drei.

{ "placeholderType": "MREC" }

Da für einen Sieg 25 Punkte vergeben werden, scheint Márquez‘ nächster Titelgewinn nur noch Formsache zu sein. Weiter geht es mit dem 14. Saisonrennen, dem Grand Prix von Ungarn auf dem Balaton Park Circuit (22.–24. August).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite