Ungarn-Sprint: Márquez siegt auf Balaton – 7. Triumph in Serie

SID 23.08.2025 • 15:46 Uhr Der "Dominator" zeigt sich von der schwierigen Strecke unbeeindruckt und feiert seinen nächsten Sprintsieg.

Marc Márquez hat den Sprint beim Großen Preis von Ungarn gewonnen und damit das Comeback der Motorrad-WM nach 33 Jahren in dem Land gekrönt. Auf dem neuen „Balaton Park Circuit“, rund 90 Kilometer südwestlich von Budapest gelegen, triumphierte der Spanier nach 13 Runden. Der 32-Jährige setzte sich vor Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli durch.

Márquez dominiert Sprint und vergrößert seinen Vorsprung

Márquez hatte sich bereits im Qualifying die Pole Position gesichert und setzte auch im Sprint seinen starken Eindruck fort. Während in der ersten Kurve mehrere Fahrer stürzten, blieb er unbeteiligt und fuhr von da an ungefährdet an der Spitze. Der Ducati-Fahrer sicherte sich mit diesem Start-Ziel-Sieg seinen siebten Sprinterfolg in Serie. In der Gesamtwertung beträgt der Vorsprung des sechsmaligen MotoGP-Champions nun 152 Punkte auf seinen jüngeren Bruder Álex Márquez (auch Ducati).