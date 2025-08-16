MotoGP 2025: Márquez siegt in Spielberg – WM-Titel zum Greifen

Der Spanier Marc Márquez hat seine Siegesserie in der MotoGP auch nach der Sommerpause fortgesetzt und stürmt weiter unaufhaltsam dem WM-Titel in der Motorrad-Königsklasse entgegen. Der 32-Jährige setzte sich im Sprint von Spielberg vor seinem jüngeren Bruder Álex Márquez (beide Ducati) und Landsmann Pedro Acosta (KTM) durch.

Crash, Comeback und 123-Punkte-Polster

Nach einem Sturz im Qualifying war Márquez nur von Platz vier in den Sprint gegangen, fünf Runden vor Schluss zog er dann an Álex vorbei und setzte sich an die Spitze. In der Gesamtwertung beträgt der Vorsprung des sechsmaligen MotoGP-Champions nun 123 Punkte auf seinen Bruder, im Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) kann der WM-Führende jetzt seinen neunten Doppelsieg der Saison und den sechsten nacheinander feiern.