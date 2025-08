Nach Rücktritt: Jauch feiert Mega-Comeback mit DM-Gold am Barren

Turnerin Meolie Jauch hat rund acht Monate nach dem Rücktritt vom Leistungssport ihr Comeback mit dem Titel am Stufenbarren bei den deutschen Meisterschaften gekrönt. Die 18-Jährige vom TS NeckarGym Nürtingen war in Dresden mit 13,233 Punkten nicht zu schlagen, sie setzte sich vor Karina Schönmaier (Chemnitz) und Janoah Müller (Mannheim) mit jeweils 13,166 Zählern durch.

In der Folge waren durch mehrere Spitzenturnerinnen am Kunst-Turn-Forum Stuttgart Missbrauchsvorwürfe publik geworden, später auch am Stützpunkt in Mannheim.