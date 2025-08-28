Newsticker
Nach Nieren-OP: Olympiasiegerin Jessica Fox verpasst Weltcup

Nierentumor: Kanuslalom-Star Fox erfolgreich operiert

Bei Fox musste ein Nierentumor entfernt werden
© AFP/SID/BERTRAND GUAY
SID
Die australische Olympiasiegerin verpasst nach dem Eingriff die anstehenden Weltcups, zeigt sich aber guter Dinge.

Kanuslalom-Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien verpasst nach einer erfolgreichen Tumor-Operation an der Niere den Rest der Weltcup-Saison in Europa. Das gab die dreimalige Goldgewinnerin am Donnerstag via Instagram bekannt.

Rückkehr mit Narben und neuer Stärke

"Es waren stürmische Wochen in letzter Zeit, aber mir geht es gut - nur ein paar neue heftige Narben, etwas weniger Niere und eine ganze Menge mehr Widerstandsfähigkeit!", schrieb die 31-Jährige zu einem Foto aus dem Krankenbett. Mittlerweile hat Fox die Klinik wieder verlassen können.

Erholung statt WM-Zusage

"Ich freue mich darauf, es in den nächsten Wochen ruhig angehen zu lassen, während ich mich erhole und darauf hinarbeite, wieder auf dem Wasser zu sein", schrieb sie weiter. Zu einem möglichen Start bei der Heim-WM in Penrith (29. September bis 4. Oktober) äußerte sich die 14-malige Weltmeisterin nicht, in Paris 2024 hatte sie die Olympia-Wettbewerbe im Kajak- und Canadier-Einer gewonnen.

