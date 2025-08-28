Nach Nieren-OP: Olympiasiegerin Jessica Fox verpasst Weltcup

SID 28.08.2025 • 11:45 Uhr Die australische Olympiasiegerin verpasst nach dem Eingriff die anstehenden Weltcups, zeigt sich aber guter Dinge.

Kanuslalom-Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien verpasst nach einer erfolgreichen Tumor-Operation an der Niere den Rest der Weltcup-Saison in Europa. Das gab die dreimalige Goldgewinnerin am Donnerstag via Instagram bekannt.

Rückkehr mit Narben und neuer Stärke

"Es waren stürmische Wochen in letzter Zeit, aber mir geht es gut - nur ein paar neue heftige Narben, etwas weniger Niere und eine ganze Menge mehr Widerstandsfähigkeit!", schrieb die 31-Jährige zu einem Foto aus dem Krankenbett. Mittlerweile hat Fox die Klinik wieder verlassen können.

Erholung statt WM-Zusage