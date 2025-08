Gold-Hattrick! Varfolomeev dominiert DM – WM-Gold im Visier

Paris-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat sich drei Wochen vor den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik (20. bis 24. August) in Topform präsentiert. Im Rahmen der Finals in Dresden kürte sich die 18-Jährige am Freitag zur deutschen Meisterin im Mehrkampf. Nach den vier Übungen mit Reifen, Ball, Band und Keulen setzte sie sich mit 120,950 Punkten souverän vor Anastasia Simakova (113,800) und Viktoria Steinfeld (109,900) durch. Die Olympiavierte und Titelverteidigerin Margarita Kolosov (109,450) belegte Rang vier.