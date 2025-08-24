RSG-WM: Varfolomeev verpasst Reifen-Gold – noch 3 Chancen

SID 24.08.2025 • 16:49 Uhr Varfolomeev hatte bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio zuvor den Mehrkampf für sich entschieden und auch mit dem Team gesiegt.

Darja Varfolomeev hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janeiro die erste Chance auf einen weiteren Titel am Sonntag verpasst. Im Einzelfinale mit dem Reifen belegte die 18-Jährige mit 28,950 Punkten nur Rang fünf, ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova gewann mit 29,400 Punkten Bronze. Weltmeisterin wurde Sofia Raffaeli aus Italien (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950).

Erst Titelverteidigung, dann Team-Triumph: Varfolomeevs Gold-Doppel

Varfolomeev, Olympiasiegerin von 2024, hatte am Freitag erfolgreich ihren WM-Titel im Mehrkampf verteidigt. „Es ist sehr gut gelaufen, es waren vier saubere Geräte“, hatte sie danach gesagt - sich mit ihrer Freude angesichts der noch bevorstehenden Einzelentscheidungen aber zurückgehalten. Am Samstag hatte die Schülerin in der Teamwertung, die sich aus den Mehrkampf-Ergebnissen im Einzel und in der Gruppe zusammensetzt, gemeinsam mit den anderen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) startenden Athletinnen eine weitere Goldmedaille gewonnen.

Drei Chancen auf weiteres Gold: Varfolomeev greift erneut an