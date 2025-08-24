RSG-WM: Varfolomeev verpasst Reifen-Gold – noch 3 Chancen

Darja Varfolomeev hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio de Janeiro die erste Chance auf einen weiteren Titel am Sonntag verpasst. Im Einzelfinale mit dem Reifen belegte die 18-Jährige mit 28,950 Punkten nur Rang fünf, ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova gewann mit 29,400 Punkten Bronze. Weltmeisterin wurde Sofia Raffaeli aus Italien (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950).
RSG-WM: Varfolomeev Fünfte mit dem Reifen, Simakova holt Bronze
Erst Titelverteidigung, dann Team-Triumph: Varfolomeevs Gold-Doppel
Varfolomeev, Olympiasiegerin von 2024, hatte am Freitag erfolgreich ihren WM-Titel im Mehrkampf verteidigt. „Es ist sehr gut gelaufen, es waren vier saubere Geräte“, hatte sie danach gesagt - sich mit ihrer Freude angesichts der noch bevorstehenden Einzelentscheidungen aber zurückgehalten. Am Samstag hatte die Schülerin in der Teamwertung, die sich aus den Mehrkampf-Ergebnissen im Einzel und in der Gruppe zusammensetzt, gemeinsam mit den anderen für den Deutschen Turner-Bund (DTB) startenden Athletinnen eine weitere Goldmedaille gewonnen.
Drei Chancen auf weiteres Gold: Varfolomeev greift erneut an
Im Verlauf des Sonntags hat „Dascha“ die Chance, noch drei weitere WM-Titel zu gewinnen - in den Einzelentscheidungen mit dem Ball, mit den Keulen und mit dem Band. Varfolomeev war an allen Handgeräten wie auch im Mehrkampf als Titelverteidigerin nach Brasilien gereist - bei der WM 2023 in Valencia hatte sie fünf von fünf möglichen Titeln in den Einzelwettbewerben gewonnen.